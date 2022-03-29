«Взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес»: Ани Лорак — о том, как поставила на ноги мужа-турка

Ани Лорак была готова на все, чтобы поддержать любимого мужчину. К тому же ради поп-дивы Мурат Налчаджиоглу переехал в Киев, оставив свою работу в отеле. Ани понимала, как сложно было Мурату освоиться на новом месте, не зная языка и не имея друзей. Поэтому она решила помочь ему в бизнесе. Муж артистки мечтал стать владельцем ресторана. А крупный кредит пришлось брать певице. Об этом Ани делилась в студии программы «Судьба человека».

«Я помогла ему открыть ресторан, у него была мечта. Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — говорила певица, оправдывая свой риск и траты на мужа-турка.

Как оказалось позже, щедрость и жертвенность любимой Мурат не оценил. Бизнесмен не смог стать для Ани тем спутником жизни, с которым она могла бы построить крепкую семью.

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