Туда, где еще не была: Анна Нетребко сообщила о планах покинуть страну

Звезда мировой оперы Анна Нетребко сообщила о планах покинуть Австрию, в которой проживает последние годы. На ближайшие пару месяцев, как она подчеркнула, дива намерена путешествовать.

Певица поведала об этом у себя в микроблоге: «Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. И в эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была». И при этом артистка уже паковала чемоданы, чтобы улететь в Дубай.

В Эмираты Нетребко отправилась с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. О том, что ей нужен отпуск, она уже намекала. Эта весна у оперной певицы выдалась непростой, как и для многих других ее коллег. Череда отмен концертов по Европе, прекращение сотрудничества с ведущими театрами Старого Света коснулись и области классического искусства.

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