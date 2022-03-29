«Наша семья неплохо зарабатывает»: дочь Иосифа Пригожина назвала сумму, которую потратила на свою свадьбу

Даная Пригожина подчеркнула, что могла бы еще больше шикануть.

Старшая дочь Иосифа Пригожина от первого брака Даная рассказала подписчикам, сколько денег потратила на свою свадьбу. Она вышла замуж в начале марта, и торжество получилось скрыть –официально она объявила, что переносит церемонию.

В Сети Даная ответила злопыхателям, которые считают, что Пригожина сэкономила на свадьбе: «Уж поверьте, наша семья неплохо зарабатывает! И я могла бы устроить и пышную свадьбу! Но на фоне ситуации в мире было бы ужасно!».

«Мы вбухали более 300 тысяч рублей. Я просто считаю, что мы и эти деньги можно потратить на более благоразумную покупку», — написала девушка.

К слову, на праздник отец Данаи с мачехой Валерией прибыть не смогли. Дочь продюсера позже объяснила, из-за чего они отсутствовали среди гостей, хотя она их приглашала.

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