«Сколько же мужей мне надо было перебрать»: Пугачева заговорила о любви к молодому Галкину

Алла Пугачева крайне редко пускает в свой мир посторонних: вывести на личный разговор певицу удалось разве что Олегу Меньшикову. В интервью Примадонна намекнула, что ее предыдущие мужья не идут ни в какой сравнение с последним. Певица уточнила, что именно с Максимом Галкиным она понять, что значит быть замужем. Артистка заговорила о любви к молодому мужу, заверив, что ей очень повезло встретить на своем пути такого прекрасного человека.

«Я ведь впервые почувствовала себя счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще… Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было.

А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло.

Это же сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его», — рассказала Олегу Меньшикову певица.