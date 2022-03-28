Своими руками: Алена Водонаева нарядилась в бусы из огромных тараканов

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева снова в центре внимания. Красотка теперь отважно сражается в Лимпопо за еду на шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Светская львица, как и многие, уже попробовала на вкус личинки, жуков и тараканов. И как трофей, собрала себе целое ожерелье из насекомых.

В новом выпуске шоу Водонаева щегольнула украшением крупным планом. На интервью звезда появилась в колье с нанизанными на нитку мадагаскарскими тараканами. Огромные насекомые весьма оригинально украсили ее зону декольте.

Отметим, что в этот раз Водонаева осталась в проекте. Выбыла из шоу ее подруга по команде Наталья Рудова, у которой, к слову, возникла жуткая аллергия на насекомых.

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