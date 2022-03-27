Умелый ход — слепить стройность: Асмус в брюках с высокой посадкой щегольнула в театре Ермоловой

Кристина Асмус, как одна из востребованных актрис отечественного кино, всегда одета с иголочки. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова старается следить за своим имиджем: главное — элегантность и чувство меры. Так, в театре им. Ермоловой Асмус щегольнула в жакете с «мужского» плеча и ультрамодных брюках с завышенной талией. Такой фасон неизменно стройнит, скрывая все недостатки в области бедер.

«Какая красавица! Харламов, небось, до сих пор ревнует?», «Такая непринужденная поза — словно случайно… Взгляд рассеянный, сама полностью в пространстве», «Милая!», «Умело лепит стройность, оставаясь хрупкой и элегантной», «Само очарование», — пишут фолловеры.

«Я работаю в театре 10 лет. Работаю фанатично, отчаянно, преданно, до потери сознания, голоса. Я сыграла почти 1000 спектаклей. И перед каждым спектаклем я волнуюсь так, как будто выхожу на сцену впервые в жизни… В нашем театре меня называют — Ермолова и Drama Queen.

Я очень требовательна в работе, мне важна четкость, уважение, отсутствие халтуры и лени! Я не пропускаю репетиции, я годами продолжаю работать над голосом и речью, я всегда прихожу сильно заранее и никогда не позволю себе выйти не готовой.

Я отдаю себя сцене всю. И это великое счастье — выходить к зрителю. И великое счастье слышать потом от зрителей, как спектакли их меняют и мотивируют. Я люблю театр так сильно, насколько вообще возможно любить дело. Люблю свято. И я всегда отдаю театру приоритет», — уточнила актриса.