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«Валера жжет!»: Борщева показала фото мужа в одних трусах

Юмористка поздравила супруга с очередной победой.

«Валера жжет!»: Борщева показала фото мужа в одних трусах
Елена Борщева. Фото: Global Look Press

Экс-звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева много лет замужем за тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. Пара воспитывает двух дочерей – Марту и Уму.

Накануне Елена показала в своем телеграм-канале фото мужа в трусах. Таким образом она поздравила супруга с новым достижением. Дело в том, что избранник юмористки стал победителем соревнований по бодибилдингу, где атлеты выходят на помост почти обнаженными.

Валерий Юшкевич
Валерий Юшкевич. Фото: t.me/lenaborsheva/112

«Еще одно золото! Валера жжет!» написала Борщева.

Напомним, на днях Елена Борщева призналась, что у нее ест возможность получить гражданство Панамы. Там живет ее отец. Но делать этого юмористка не будет.

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