«Сложно себе представить»: Борщева высказалась о получении гражданства Панамы

Звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева может получать паспорт Панамы. Все дело в том, что ее отец является подданным этого латиноамериканского государства. Но пока Елена не рассматривает такой вариант. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

«У меня нет двойного гражданства. Никогда об этом не задумывалась. Нет необходимости. Мне кажется, двойное гражданство больше актуально тем людям, у которых работа связана с разъездами. Пока сложно себе представить, каково жить на две страны. Я не получала второго гражданства, потому что не было таких мыслей», — написала Борщева.

Впрочем, Елена не исключает, что воспользуется такой возможностью в будущем.

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