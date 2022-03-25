Первое свидание, поцелуй и откровения: как будут развиваться события в новом выпуске шоу «Холостяк»

Александр и Димаш ответили на провокационные вопросы девушек, чтобы заслужить право встречи с ними.

В девятом сезоне популярного шоу ТНТ «Холостяк» — новые правила. Чтобы заслужить право на свидание, двум героям реалити-шоу нужно ответить на провокационные вопросы девушек.

Победителя в каждом раунде будут выбирать сами участницы, исходя из того, чьи ответы им понравятся больше всего.

В новом выпуске девятого сезона состоится свидание, произойдет первый поцелуй и прозвучат откровенные признания.

Телезрители также узнают, кто из девушек устроил нечестную игру, у кого по-настоящему сильные чувства, а для кого проект закончится. Смотрите новый выпуск шоу «Холостяк» в ближайшую субботу, 26 марта, в 23:00 на ТНТ и RUTUBE.

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