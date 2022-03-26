«У тебя есть девушка?»: Давид Манукян признался в новом романе

Исполнитель подтвердил, что его сердце занято.

На днях бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой – Давид Манукян – принял участие в шоу «Ночной контакт» вместе со своей «дочкой» Миланой Хаметовой.

Юная тиктокерша стала по-настоящему родной Давиду. На 12-летие артист даже подарил блогеру новый смартфон, который по нынешнему курсу стоит целое состояние.

В гости к актеру и телеведущему Стасу Ярушину Давид Манукян пришел не один, а со своей подружкой Миланой Хаметовой. В ходе беседы выяснилось, что у исполнителя есть и более взрослая приятельница.

Стас Ярушин спросил у гостей:

«Разговариваете ли вы по вечерам с подружками?».

Давид подчеркнул, что беседует, но не просто с приятельницей.

«Уже с девушкой, не подружкой», — уточнил он в YouTube-шоу «Ночной контакт»

А Милана переспросила у 29-летнего артиста:

«У тебя есть девушка?».

Манукян попросил прощения у своей юной коллеги за то, что скрывал такую информацию. К слову, артист больше ничего не сказал о своей новой пассии. Единственное стало понятно: Ольга Бузова теперь осталась для Давида Манукяна в прошлом.

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