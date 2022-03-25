«Сейчас он папа, а завтра воскресный папа»: как Дава «дискредитировал» тех, с кем сотрудничал

Дава (Давид Манукян) и Милана Хаметова пришли на YouTube-шоу «Ночной контакт». Ведущий Стас Ярушин сразу попросил своего коллегу Костю Пушкина быть аккуратнее в эфире, ведь их гостье всего 12 лет.

Тот пообещал, что будет предельно аккуратным, однако всю свою язвительность решил направить на экс-бойфренда Ольги Бузовой.

Он назвал его «водянистым» и сказал, что вообще не понимает, зачем нужен Давид Манукян в дуэте с Миланой Хаметовой. А потом в разговоре и вовсе решил предостеречь юную блогершу.

«Дава, ты вечный хайпер. Милана просто маленькая и не все понимает. Он просто уже не знает, где аудиторию взять, решил твоих подписчиков к себе прибрать, пока они еще маленькие и не понимают, что это за дядя, потому что своих ровесников он уже везде дискредитировал. Он шарлатан. Сейчас он папа, а завтра воскресный папа», — сказал Пушкин.

Ярушин решил успокоить расстроившуюся Хаметову, сказав, что тот шутит. Но Пушкин настаивал: шуток тут нет.

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