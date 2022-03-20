«Думала, что все будет легко»: Юлианна Караулова нашла няню для сына с третьего раза

Певица не верила, что лучше искать помощника по уходу за детьми еще во время беременности.

Исполнительница Юлианна Караулова рассказала о радостном событии. Знаменитость наняла добропорядочную няню для своего наследника Александра.

Караулова призналась, что нашла необходимую помощницу лишь с третьего раза. Однако Юлианна считает это большой удачей. Некоторые звездные подруги Карауловой ищут нянь для своих детей годами.

«Я еще была беременной, а мне все говорили, что няню нужно искать заранее, потому что это долгий процесс. Я не верила. Думала, что все будет легко и просто. Но все же, считаю, мы достаточно быстро определились с няней, хотя и с третьего раза. У меня есть знакомые, которые и на десятой няне не остановились, и ищут помощника годами», – заявила Караулова.

«Особых требований к няне не было. Главное, чтобы она нравилась сыну, и мы смотрели в одно направление. Как правило, после одного-двух пробных дней становится понятно: твой человек или нет», – рассказала Юлианна в беседе с 7days.

К слову, до появления няни певице с сыном помогали родители муж:

«Первый раз оставила сына, когда ему было всего 1, 5 месяца. Я уехала на гастроли. Было очень волнительно, но у мня были хорошие помощники».

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