Похвально! И без претензий: Дава прямо сказал, куда пойдет работать, если закроют YouTube

Для экс-возлюбленного Бузовой это основная площадка для зарабатывания денег.

Блогер Давид Манукян (Дава) получил свою популярность в основном на интернет-площадке YouTube. Однако чем дальше, тем настойчивее звучат разговоры, что и ее вслед за другими платформами могут заблокировать в России.

На интервью программы «Ночной контакт» Дава прямо ответил, куда отправится работать, если YouTube все-таки прикроют.

«На завод! Да мне кажется, везде место найдется! Таксистом могу работать, могу оператором быть», — не постеснялся сказать Давид Манукян.

Он также предположил, что во «ВКонтакте» может тоже найти свою аудиторию, где у него 1 млн 200 тыс. подписчиков. Дава заметил, что уже подыскивает новые интернет-форматы, но пока не очень понимает, какое будущее у Сети в принципе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.