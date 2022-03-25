В Латвии заработает в 5 раз меньше, зато расходы — коммуналка 800 евро! Какие траты ждут Хаматову в чужой стране

В отопительный сезон за свой дом в экопоселке Хаматова может получить квитанцию на весьма внушительную сумму.

Чулпан Хаматова после отпуска за границей должна была вернуться в Москву, однако вместе с тремя дочками улетела в Латвию. Там под Ригой актриса построила коттедж в экопоселке. Рядом нетронутая природа —лес, озеро. Есть также и блага цивилизации — салоны красоты, магазины и рестораны.

При этом Чулпан успела пожаловаться на то, что без работы за границей ее сбережений хватит максимум на три-четыре месяца. А что потом? Жить в чужой стране — удовольствие не из дешевых. Как только артистка поделилась своими переживаниями о финансах, в прессе стали писать, что Хаматова уже трудоустроилась. Правда, пока неофициально. Но ей, по слухам, гарантировали место в труппе Нового рижского театра. Чулпан близко знакома с латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Он как худрук и позвал актрису в труппу.

И все бы хорошо, но есть одно но! Зарплаты у театральных латышских актеров по сравнению с московскими не такие высокие. Так, в Москве за выход в спектакле звезда первой величины, как Чулпан Хаматова, может рассчитывать на сумму порядка 100 тысяч рублей. А в Риге — в пять раз меньше.

И, чтобы зажить в местных театрах полноценной актерской жизнью, нужно владеть латышским языком. Уже сейчас говорят о том, что Хаматову могут позвать в антрепризные спектакли в других европейских странах, где есть постановки для русскоговорящего населения. Кино и сериалы в Латвии в таких объемах и с такими гонорарами, как в России, никто не снимает. А значит, и доходы Чулпан будут не такими высокими, как на родине. Зато какие траты!

Жизнь в Риге значительно дороже, чем в Москве: только одни коммунальные платежи за такой дом, как у Чулпан, в отопительный сезон обойдутся от 800 евро. Стоит также помнить и об обычных бытовых тратах, все-таки в Латвию актриса переехала не одна, а с детьми. Тут же встанет вопрос и об учебе, пишет «Комсомольская правда».

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