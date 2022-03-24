Сбережений хватит на три месяца без работы: на что жаловалась поселившаяся в Латвии Чулпан Хаматова

При этом возвращаться на родину актриса пока не планирует.

Чулпан Хаматова вошла в список отечественных селебрити, которые уехали за границу. Сначала актриса театра и кино отправилась в запланированный ранее заграничный отпуск. Однако после каникул за рубежом Чулпан вместо Москвы прилетела в Ригу. Как выяснилось, возвращаться на родину звезда кино пока не собирается. Однако Хаматова жаловалась, что скопленных сбережений у нее хватит лишь на несколько месяцев. Но это в условиях безработицы.

Кажется, в бедственном положении артистка не останется. Хаматову пригласил в труппу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис, который хорошо знаком с актрисой, пишет «СтарХит».

До всей этой истории с театром и труппой Чулпан сетовала на возможное безденежье. Что немало удивило общественность. Все-таки Хаматова до последнего была занята в кассовых спектаклях. Вот только сама актриса в беседе для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» сообщила, что у нее даже не было денег на дорогу из аэропорта.

«Дом стоит в деревне. Даже, чтобы добраться до него, нужна была помощь других людей, потому что денег, чтобы арендовать машину у меня не было. Я очень благодарна каждому, кто мне помогает», — заверила Чулпан.

Тогда актриса уточняла, что ее сбережений хватит, чтобы прожить три – четыре месяца без работы, пишет «Комсомольская правда».

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