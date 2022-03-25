Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского

Российский политик Вячеслав Володин опроверг слухи о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.

«Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления». Вячеслав Володин

В Минздраве также заявили, что Владимир Жириновский жив. «Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему помощь», — отмечают в ведомстве.

больше по теме Известный политик Владимир Жириновский умер в больнице У 75-летнего депутата случился отек легких на фоне заражения коронавирусом.

Напомним, что Владимир Жириновский больше месяца находится в больнице. Ранее у него был обнаружен коронавирус.

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