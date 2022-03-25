СМИ: известный политик Владимир Жириновский умер в больнице

25 марта стало известно о смерти знаменитого российского политика Владимира Жириновского.

75-летний лидер партии ЛДПР скончался в московской больнице. Как передает Telegram-канал Mash последние сутки политик провел в коме.

9 февраля прошла информация, что известного депутата госпитализировали с коронавирусом. Вокруг этого обстоятельства ходило множество слухов. Поговаривали о том, что Жириновский настолько плох, что не узнает коллег и родственников. Его однопартийцам даже приходилось давать опровержения того, что именитый политик скончался.

В начале марта прошла информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Сообщалось, что у него наблюдается сильное поражение и отек легких. 11-го числа СМИ сообщили, что пациент пришел в сознание и ознакомился с документами от своих помощников. Но 20 марта Telegram-канал «112» вновь передал информацию, что Владимир Вольфович находится в критическом состоянии — врачи диагностировали у него септический шок.

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