Гагарина, Тимати, Расторгуев, Жуков: в Латвии составили список неугодных российских звезд эстрады

Министр культуры страны Наурис Пунтулис включил в него более двадцати фамилий.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику более двадцати российским артистам. Речь в первую очередь идет о тех, кто выступал на концерте в Москве по случаю присоединения Крыма к России. Хотя в нем хватает и других ярких персон, которых не был на мероприятии.

По словам Пунтулиса, в список нежелательных персон для концертов в Латвии должны войти такие российские музыканты, как Полина Гагарина, Сергей Жуков, Тимати, Николай Расторгуев.

Также в этот список вошли певицы Наталья Подольская и Виктория Дайнеко, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, режиссер Никита Михалков, балерина Илзе Лиепа, певица Вика Цыганова, певец Стас Михайлов и некоторые другие звезды, сообщает rbc.ru.

Напомним, что списки неугодных артистов за последнее время появились также в России и на Украине. Правда, все они носят неофициальный характер.

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