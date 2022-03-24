Бабкина рассказала, где на самом деле отметила свое 72-летие

В прошлую субботу, 19 марта, певица Надежда Бабкина отметила свое 72-летие. Нашим журналистам артистка призналась, что полноценно отдохнуть ей не удалось, день рождения встретила на работе.

«Отметила на съемочной площадке шоу «Страна талантов», после чего играла в День поэзии спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе» в Тверском академическом драматическом театре. Народ, скажу без ложной скромности, ликовал. Ну, и мы артисты тоже», — заявила Бабкина Teleprogramma.pro.

В одном из интервью, напомним, Надежда Бабкина рассказала, что в ближайшие месяцы планирует поставить пять спектаклей. Также артистка продолжает работать над шоу «Модный приговор» на Первом канале и не забывает про гастроли.

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