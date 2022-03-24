Надежда Бабкина – о спорах в жюри «Страны талантов», народном творчестве и необычных подарках

Известная певица рассказала Teleprogramma.pro о том, что самое сложное в задачах судейской коллегии.

С 18 марта на канале НТВ стартовало шоу «Страна талантов». В проекте принимают участие музыканты, артисты, танцоры, которые бережно хранят традиции народного творчества и развивают их на сцене. Конкурсантам предстоит сразиться за главный приз — миллион рублей.

А оценивает их таланты строгое жюри, в состав которого вошла певица, основатель, художественный руководитель-директор московского государственного академического театра «Русская песня», народная Артистка России Надежда Бабкина. В интервью Teleprogramma.pro она поведала о сложностях судейства, спорах в творческом цехе и самом необычном подарке в своей жизни.

«В участниках я узнаю себя»

— Надежда Георгиевна, однажды в беседе с журналистами вы рассказали, что с детства воспитывались в народных традициях. Насколько это вам помогает в судействе шоу?

— Не то, что воспитывалась — жила в них, росла. Потом именно народные традиции выбрала своей профессией и своей жизнью. Поэтому, конечно, помогает. Ведь мне прекрасно знакомы многие культуры, наполняющие Россию, и хочется не только увидеть разных представителей этих культур, но также поделиться со всей страной своими знаниями.

Смотришь на детские коллективы и вспоминаешь свое детство. Как ты в их возрасте выходил на сцену с группой товарищей. Танцевал, пел, а тебе аплодировали. В этих детях я вижу себя маленькую. Приходят и участники постарше. Они увлечены народным творчеством своего родного края. И в них я тоже узнаю себя!

— Что самое сложное в задачах судейской коллегии на шоу «Страна талантов»?

— Быть объективным и беспристрастным. А это очень непросто, учитывая, что все участники безумно талантливые.

-Возникали на шоу на такие моменты, когда дискуссия выходила за все возможные рамки, рискуя перерасти в очень горячий спор?

— Бесспорно, подобные случат бывали. Вот, к примеру, выходят на сцену музыканты и играют какую-то абракадабру. Эта абракадабра, на их взгляд, сегодня очень актуальна. И вот они играют, играют эту свою какофонию и вдруг бац — в финале появляется фрагмент на тему русской народной песни. И тут начинаются споры, талантливо это или не очень.

Спорь — не спорь, а я за этот фрагмент народной композиции уже готова аплодировать. Надо же с чего-то начинать. Вот они начали так. Я вообще обеими руками за любые прочтения, которые, может быть, сейчас мне и не шибко нравятся, но, возможно, по истечении какого-то времени эти ребята до чего-то иного дойдут и полноценно будут представлять народную музыку в своей авторской интерпретации. Подход может быть абсолютно разным. Я поддержу любой. А споры… Они были, есть и будут, это же самое интересное в конкурсах.

— Кто из участников больше всего вам запомнился?

— Мне всегда запоминаются самые маленькие участники, ведь детей переиграть невозможно. Также наиболее ярко выделяется любая культура Кавказа. Ее представители настолько яркие и самобытные, что глаз от них не оторвать — что дети, что взрослые. От них искры разлетаются в разные стороны! К тому же, кавказцы великолепно поют а капелла, причем свой неизвестный и мало раскрученный материал. Это очень круто!

— Работали ли вы когда-нибудь с другими представителями жюри на других проектах?

— Я бывала в жюри разных конкурсов, в том числе международных, но до сего времени никогда не встречалась с теми членами жюри, которые работают со мной в конкурсе «Страна талантов».

Надежда Бабкина с юными участниками шоу «Страна талантов». Фото: канал НТВ

«Лучший подарок для меня – это внук Георгий»

— Как отметили день рождения?

— Отметила на съемочной площадке шоу «Страна талантов», после чего играла в День поэзии спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе» в Тверском академическом драматическом театре. Народ, скажу без ложной скромности, ликовал. Ну, и мы артисты тоже.

— Какой подарок на день рождения вообще вам запомнился?

— Лучший подарок — это мой старший внук Георгий, который родился 18 марта 2010 года. В канун моего юбилея 19 марта. Теперь по очереди отмечаем наши дни рождения. Кстати, имя для внука я придумала сама. Когда узнала, что Таня в положении, сказала: «Если родится мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца. Такое сильное имя мужчине во благо».

Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в «Метрополе». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем!»

Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья!

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