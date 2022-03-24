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«Переживаю, когда куда-то не берут»: Железняк пожаловалась на невостребованность в профессии

Звезда «Сватов» призналась, что недавно ходила на кинопробы, но утвердили в итоге других артистов.

«Переживаю, когда куда-то не берут»: Железняк пожаловалась на невостребованность в профессии
Олеся Железняк. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк заявила, что считает себя опытной артисткой, однако каждый раз сильно волнуется перед кинопробами.

Олеся Железняк с мужем
Олеся Железняк с мужем. Фото: Global Look Press

«Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую также, как и 20 лет назад, болезненно».

Олеся Железняк

Как отметила Олеся Железняк, в такие моменты она совсем не чувствует себя опытной артисткой. По ее словам, никогда нельзя быть готовой к ударам. Лично у нее такие впечатления, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олеся Железняк уже много лет одна из ведущих артисток «Ленкома». Огромную известность она получила благодаря сериалу «Сваты».

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