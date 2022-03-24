«Переживаю, когда куда-то не берут»: Железняк пожаловалась на невостребованность в профессии

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк заявила, что считает себя опытной артисткой, однако каждый раз сильно волнуется перед кинопробами.
«Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую также, как и 20 лет назад, болезненно».
Как отметила Олеся Железняк, в такие моменты она совсем не чувствует себя опытной артисткой. По ее словам, никогда нельзя быть готовой к ударам. Лично у нее такие впечатления, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Олеся Железняк уже много лет одна из ведущих артисток «Ленкома». Огромную известность она получила благодаря сериалу «Сваты».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.