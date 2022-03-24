«Переживаю, когда куда-то не берут»: Железняк пожаловалась на невостребованность в профессии

Звезда «Сватов» призналась, что недавно ходила на кинопробы, но утвердили в итоге других артистов.

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк заявила, что считает себя опытной артисткой, однако каждый раз сильно волнуется перед кинопробами.

«Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую также, как и 20 лет назад, болезненно». Олеся Железняк

Как отметила Олеся Железняк, в такие моменты она совсем не чувствует себя опытной артисткой. По ее словам, никогда нельзя быть готовой к ударам. Лично у нее такие впечатления, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Олеся Железняк рассекретила особый талант звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой Актриса восхищена неповторимым чувством юмора театральной дивы.

Напомним, что Олеся Железняк уже много лет одна из ведущих артисток «Ленкома». Огромную известность она получила благодаря сериалу «Сваты».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.