«В замке она или в Израиле, что меняется?»: Соседов — об отъезде Пугачевой из России

Алла Пугачева уже успела оправдаться за свой отпуск. Ранее Примадонна вышла на связь с поклонниками, опровергнув слухи об эмиграции. В Израиль певица уехала с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Артистка, по слухам, сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. При этом певица дала понять, что за границей оставаться она не собирается. И обязательно вернется обратно, на родину.

Сергей Соседов в интервью с Teleprogramma.pro уточнил, что не понимает, почему общественность уделяет так много внимания передвижениям Примадонны. Музыкальный критик подметил, что нет никакого значения, сидит ли Алла Борисовна с детьми и мужем в своем замке в деревне Грязь или же отдыхает в Израиле.

«В замке она или в Израиле на обследовании. Что меняется? Это не меняет решительно ничего. Мне жалко людей, которые это обсуждают. Это дурдом все», — отметил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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