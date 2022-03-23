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«В замке она или в Израиле, что меняется?»: Соседов — об отъезде Пугачевой из России

Музыкальный критик намекнул, что общественность слишком много внимания уделяет передвижениям Примадонны.

«В замке она или в Израиле, что меняется?»: Соседов — об отъезде Пугачевой из России
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Алла Пугачева уже успела оправдаться за свой отпуск. Ранее Примадонна вышла на связь с поклонниками, опровергнув слухи об эмиграции. В Израиль певица уехала с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Артистка, по слухам, сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. При этом певица дала понять, что за границей оставаться она не собирается. И обязательно вернется обратно, на родину.

Сергей Соседов в интервью с Teleprogramma.pro уточнил, что не понимает, почему общественность уделяет так много внимания передвижениям Примадонны. Музыкальный критик подметил, что нет никакого значения, сидит ли Алла Борисовна с детьми и мужем в своем замке в деревне Грязь или же отдыхает в Израиле.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева с мужем Максимом и двойняшками Гарри и Лизой уехала в Израиль. Фото: личный архив

«В замке она или в Израиле на обследовании. Что меняется? Это не меняет решительно ничего. Мне жалко людей, которые это обсуждают. Это дурдом все», — отметил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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