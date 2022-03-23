«Просто украл наши бабки!»: Рудова сорвалась на Netflix, который свалил из России, взяв деньги за подписки

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix удалил свои приложения из App Store и Google Play на территории России.
В настоящий момент при вводе его названия в поисковой строке на обеих площадках приложение не отображается.
Актриса Наталья Рудова не смогла сдержать эмоций по этому поводу.
«Не, ну класс! Netflix просто украл наши бабки и свалил! А ничего, что у меня подписка не закончилась?» — возмутилась знаменитость.
Ранее мы писали о рэпере Тимати, который предложил свою программу импортозамещения на рынке фастфуда. Он подал заявку на грант мэра Москвы, решив делать бургеры не хуже западных, и при этом ручной, а не машинной работы.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.