«Просто украл наши бабки!»: Рудова сорвалась на Netflix, который свалил из России, взяв деньги за подписки

Стриминговый сервис удалил свои приложения в РФ.

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix удалил свои приложения из App Store и Google Play на территории России.

больше по теме Тимати попал в список запрещенных российских артистов в Латвии Власти страны не хотят, чтобы рэпер въезжал к ним на территорию.

В настоящий момент при вводе его названия в поисковой строке на обеих площадках приложение не отображается.

Актриса Наталья Рудова не смогла сдержать эмоций по этому поводу.

«Не, ну класс! Netflix просто украл наши бабки и свалил! А ничего, что у меня подписка не закончилась?» — возмутилась знаменитость.

Ранее мы писали о рэпере Тимати, который предложил свою программу импортозамещения на рынке фастфуда. Он подал заявку на грант мэра Москвы, решив делать бургеры не хуже западных, и при этом ручной, а не машинной работы.

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