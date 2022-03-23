Бондарчук лично приехал поддержать: Андреева вышла на сцену в постановке «Сирано де Бержерак»

К первой после родов постановке актриса подошла в прекрасной форме.

Актриса Паулина Андреева вышла на сцену МХТ имени Чехова в постановке «Сирано де Бержерак». Поддержать жену пришел и любящий муж Федор Бондарчук.

Надо отметить, что к первой после родов постановке в театре Паулина Андреева подошла в роскошной форме. На протяжении всего спектакля Федор Бондарчук внимательно следил за действом и за любимой женой.

Как отметили собравшиеся, роль Роксаны Паулине Андреевой, безусловно, к лицу. Героиня появляется перед зрителем, то в шикарном вечернем платье, то в элегантном фехтовальном костюме, то в пижаме. Но всегда остается прекрасной, юной, тонкой и романтичной — настоящей мечтой поэта, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в спектакле «Сирано де Бержерак» задействовано много звезд. Среди них такие актеры, как Юрий Чурсин и Игорь Золотовицкий.

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