«Худая… но живот! Втягиваю до позвоночника»: Подольская пожаловалась на обжорство

Наталья Подольская — дважды мама. И учитывая, что артистка воспитывает сыновей — Артемия и Ивана, выглядит она так, словно и вовсе не рожала. Сама поп-дива уточнила, что понимает — со стороны она выглядит худощавой. Единственное, что смущает звезду — это ее выпирающий животик. Также возлюбленная Владимира Преснякова-младшего пожаловалась на обжорство.

«Девчачьи переживания сейчас будут! Вот я прекрасно понимаю, что худая… но живот! Я веду с ним всю жизнь борьбу, все чаще неравную! Втягиваю его до позвоночника, как на фото после завтрака. Живот это точно не спорт, это только питание. А я телец — обжора! Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе. Девчонки, кому знакомы эти переживания?» — написала Подольская в своем Telegram-канале.

Перед зеркалом Наталья позировала в тесных лосинах, однако, рассмотреть особенности фигуры звезды в области талии, о которых писала сама певица, удалось не всем поклонникам. Многие посчитали, что артистка просто слишком требовательна к себе. Все-таки у Подольской двое сыновей. Оставаться стройной как тростинка после беременности не так-то и просто, сетовали фанаты поп-дивы.

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