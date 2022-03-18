Пингвиненок в комбинезоне: Подольская подловила, как сын Ванечка с визгом шлепает за отцом

Малыш изо всех сил старался бежать, но его дутые штанишки стали достойным препятствием в этом марафоне.

Наталья Подольская в своем Telegram-канале поделилась милейшими кадрами с подросшим сыном Ванечкой. Младший внук Елены и Владимира Пресняковых уже уверенно стоит на ножках. Малыш в стеганом комбинезоне и вязаной шапке с помпоном напоминал пингвиненка. Ванечка изо всех сил старался бежать, но его дутые штанишки стали достойным препятствием в этом марафоне. Владимиру Преснякову-младшему пришлось остановиться, чтобы сынишка смог его догнать. Следом за Ваней шла его мама. Она и снимала все происходящее на камеру смартфона.

«Скорей, скорей, беги! Вон папа с Басей! А Ваня? И Ваня бежит за папой к Теме», — слышался за кадром голос Подольской.

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