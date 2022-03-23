«Идеально»: Костенко похвасталась фигурой спустя полгода после рождения третьего ребенка

Осенью прошлого года Анастасия Костенко подарила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Малыша назвали Алексеем. В семье уже подрастают две девочки – погодки Милана и Ева.

Спустя почти полгода после рождения третьего ребенка Костенко показала, как выглядит ее фигура. Снимком она поделилась в телеграм-канале.

«В полвторого ночи самое время уделить время себе. Вот каждый раз говорю себе: надо раньше! На деле никаких изменений», — посетовала Костенко.

Фанаты оценили старания модели.

«Красотка! Идеально! Шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов не раз намекал на то, что готов к рождению еще одного малыша. Добавим, у футболиста также есть дочь Ангелина от первого брака.

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