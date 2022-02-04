«Стал совершенно другим»: бывшая возлюбленная Амирана Сардарова рассказала о причине расставания с блогером

На днях видеоблогер Амиран Сардаров сообщил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана — Марьям Тилляевой. А позже сама экс-возлюбленная знаменитости назвала причину их расставания.

Тилляева отметила, что после свадьбы в Лос-Анджелесе Сардарова будто подменили. Марьям не смирилась с изменениями в отношениях со знаменитостью. Поэтому пара приняла решение разойтись.

«Желаю ему всего хорошего, я ему благодарна за небольшую семью, которую мы создали в Лос-Анджелесе. Но, к сожалению, когда мы приехали в Россию, он стал совершенно другим человеком и разочаровал меня во многих вещах», — призналась Тилляева в личном микроблоге.

Напомним, ранее сам Амиран Сардаров обратился с трогательными словами к экс-возлюбленной. Видеоблогер поблагодарил Марьям за любовь, которую испытал в романтических отношениях с ней.

«Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же!» — подчеркивал Сардаров.

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