Юная, модная, дерзкая: Лера Кудрявцева эпатировала публику фотоснимками из 80-х

Многие звезды шоу-бизнеса периодически публикуют в соцсетях снимки из своих фотоархивов. И всегда они вызывают у публики приливы ностальгии, восторга и удивления.

О скоротечности времени в такой момент мало кто задумывается, обычно все стараются сравнить звезду с нынешней ее внешностью. Лера Кудрявцева у себя в микроблоге поделилась фотографиями из 80-х, где она юная и модная позирует со своими друзьями.

Поводом для появления архивов в ее блоге стал день рождения подруги. С именинницей они дружат уже 38 лет. И многие из фолловеров заметили, что Кудрявцева практически не изменилась с тех фотографий.

«Фото крутые! По тем временам вы очень модные были, варенка, кожа и кроссовки такие интересные», «Фото такие зачетные», «Какая красивая», «Стеганки, варенки! Конец 80-х и начало 90-х – счастливое было времечко, моя юность», «Крутые фотки!», «Лерочка не изменилась», «Фото из Усть-Каменогорска?», «Ай, класснючая!», «Фотки мегаулетные, прям машина времени», — комментируют снимки подписчики.

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