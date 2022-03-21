Улыбка не сходит с лица! Как сейчас выглядит отдохнувшая в Израиле Алла Пугачева

Алла Пугачева не смогла оставить без ответа слухи о том, что она якобы находится в эмиграции. Примадонна подтвердила, что она действительно покинула Россию, но дала понять, что уехала за границу только на время отпуска. И отнюдь не навсегда. Певица уточнила, что обязательно вернется обратно, на родину.

Ну а Андрей Данилко, который лично побеседовал с шоуменом Максимом Галкиным, рассказал, что именитая чета остановилась в Израиле. Также сообщалось, что Примадонна сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. Погода там балует местных уютным климатом: днем температура воздуха прогревается до +15, а ночью не опускается ниже +8. Никакой сырости, дождей и ливня с грозами. Погожая погода с переменной облачностью, если судить по прогнозу синоптиков.

Примадонна, к слову, выходила на связь с поклонниками, уже находясь в Израиле. Алла Борисовна светилась счастливой улыбкой, которая не сходила с ее лица. Судя по всему, отдых в Израиле пошел певице на пользу. Сама артистка заверила, что уехала за границу, чтобы отдохнуть там с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, ну и за одно подлечиться.

В кадре Алла Пугачева покрасовалась с густой челкой и блондинистыми волосами, изюминкой образа стал легкий макияж с нюдовой помадой на губах певицы и тушью на пушистых ресничках. Также артистка не забыла и про персиковые румяна с мерцающей пудрой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!