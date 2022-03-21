Ей теперь объясняться с Пресняковым-младшим: Осьминог на «Маске» целовалась с ведущим шоу у всех на глазах

В шестом выпуске шоу «Маска» рассекретили Осьминога, как и хотело большинство зрителей и пользователей в Сети. В костюме головоногого моллюска оказалась Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова-младшего.

Члены жюри не раз высказывали эту версию. А перед разоблачением единогласно назвали имя Подольской. Ей даже не помог хитрый ход, которым она пыталась запутать судей: после выступления звезда проявила симпатию к ведущему проекта Вячеславу Макарову и начала его целовать.

Причем, в губы и не раз. Сначала Подольская-Осьминог спросила разрешения, а затем вовсе пошла вразнос и утонула в объятиях Макарова, прильнув к его губам. Жест быстро смутил Тимура Батрутдинова, уверенного, что несвободные девушки с посторонними не целуются. «Подождите, а сам факт поцелуя вас не смущает? До этого момента мы подозревали там замужних женщин!».

Теперь разоблаченному Осьминогу, то есть певице Наталье Подольской, предстоит объясняться за поцелуи на сцене с Макаровым перед мужем.

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