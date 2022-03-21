«Русские!»: Анна Нетребко позлила европейскую публику едой из России

Звезда мировой оперной сцены давно живет в Австрии и столкнулась с русофобией в Европе.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко несколько лет проживает в Австрии. Но когда России начала проводить спецоперацию на Украине, вслед за многими отечественными артистами столкнулась с негативом со стороны европейского сообщества. Сначала итальянский La Scala, затем Баварская опера прекратили с ней сотрудничество.

После потери работы Нетребко взяла паузу в карьере. Но ситуацию с русофобией не отпустила и в своем аккаунте в минувший уикенд подразнила европейцев, которых в микроблоге на нее подписано очень много, русской кухней.

Нетребко запостила фотографию с пирожками, которую подписала и на родном, и на английском языках: «Русские пирожки!».

Нажарила звезда оперы пирогов с картошкой и с капустой. Комментарии при этом Нетребко не открыла.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!