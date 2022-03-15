«Уникальное самообладание»: Стриженова восхитилась Андреевой после инцидента на Первом канале

Известная телеведущая Екатерина Стриженова выразила восхищение своей коллеге, ведущей новостной программы Первого канала Екатерине Андреевой.

«Для меня главная героиня вчерашнего выпуска «Новостей» — ведущая Первого канала Екатерина Андреева! Она не то, что не испугалась, она даже не дрогнула! Продемонстрировала уникальное самообладание и профессионализм! Вы даже не представляете, какая ответственность ведущего в прямом эфире. Катя, я тобой восхищаюсь!» — написала Екатерина Стриженова в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне в прямом эфире вечерней новостной программы за спиной Екатерины Андреевой появилась женщина с плакатом.

Телеведущая при этом продолжила вести передачу, не проявив ни одной эмоции по поводу произошедшего. Стальную выдержку Екатерина Андреева, по ее признанию, выработала во время многолетних занятий йогой.

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