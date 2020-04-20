«Ваш радостный заяц»: участница «Маски» Караулова стала блондинкой

31-летняя Юлианна Караулова стала блондинкой. Напомним, в новом выпуске шоу «Маска» на НТВ певица появилась на сцене в качестве специального гостя: артистка оделась в костюм Зайки, чтобы обмануть жюри, а заодно и развлечь аудиторию. Певица вышла на сцену с песней «Притяжения больше нет», чем смутила Киркорова и Валерию. Последние заявили, что сингл исполняет мальчик.

Позже Караулова обнародовала снимок, на котором предстала с новым цветом волос. Более спонтанным стал образ благодаря челке, которая немного прикрывает глаза.

«Пусть в вашей душе всегда будет свет, настроение всегда будет на высоте, а здоровье позволяет вам реализовывать самые смелые планы! Мир переворачивается, и вечные ценности снова обретают смысл! Берегите себя и близких. Пройдет совсем немного времени (в масштабе наших жизней и тем более истории), и мы сможем обняться. И прочувствуем это уже совсем иначе. Ваш радостный заяц, прячущий корни под челкой», — высказалась она.

Поклонники творчества Карауловой новый внешний вид звезды оценили. Некоторые заявили, что Юлианне очень идет более холодный оттенок. Другие подметили – Караулова стала выглядеть младше. Третьи смене имиджа не поверили и заявили – на голове у певицы обыкновенный парик.