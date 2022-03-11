Розовый лак уже показал: оставшийся без лейбла Крид решил выпускать косметику для мужчин

Ранее стало известно, что Warner Music Group приостанавливает деятельность в России.

Ани Лорак, FEDUK, Artik & Asti, Егор Крид, Джарахов, Little Big и другие звезды остались без лейбла.

Звукозаписывающая компания Warner Music Group приостановила свою деятельность в России из-за Украины. Вместе с тем с рынка ушло несколько европейских и западных косметических брендов.

Егор Крид мгновенно отреагировала на существующие реалии и предложил российскому рынку свой продукт имени себя – косметическую линию для мужчин Kreed. Розовый лак для ногтей он уже продемонстрировал публике в личном блоге.

А как считаете вы, продукт Егора Крида будет востребован среди российских мужчин?

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