«Он один раз был у нас на концерте»: Расторгуев раскрыл детали немногочисленных встреч с Путиным

Музыкант Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» в беседе с ведущим Антоном Красовским рассказал о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным.
«Есть устойчивое мнение, что вы и группы «Любэ» являетесь любимыми музыкантами президента Путина», — заявил Антон Красовский.
«Есть такое мнение, но я не знаю. С ним мы это не обсуждали. Он один раз был на концерте. Давно. В 2002 году в Сочи», — заметил Расторгуев.
«При этом вы выступаете на больших концертах», — подметил Красовский.
«Выступают все, а мы среди них. На правительственных праздниках, конечно, участвуют все. Весь бомонд. Я с президентом встречался раза три. Один раз пили чай после концерта в Сочи. Анекдоты рассказывали. Я хотел сказать какие-то патриотические слова, а он сказал: «Перестань».
По словам Расторгуева, у него есть некая неловкость во время встреч с Путиным. «Не знаешь, как себя вести. Лучше вести себя, как ведешь. Быть самим собой», — заметил Николай Расторгуев.
Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта музыкальная команда, как считается, одна из любимых президента России Владимира Путина.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.