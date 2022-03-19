«Он один раз был у нас на концерте»: Расторгуев раскрыл детали немногочисленных встреч с Путиным

Как отметил музыкант, у него во время бесед с главой государства возникает некая неловкость.

Музыкант Николай Расторгуев в шоу «Антонимы» в беседе с ведущим Антоном Красовским рассказал о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Есть устойчивое мнение, что вы и группы «Любэ» являетесь любимыми музыкантами президента Путина», — заявил Антон Красовский.

«Есть такое мнение, но я не знаю. С ним мы это не обсуждали. Он один раз был на концерте. Давно. В 2002 году в Сочи», — заметил Расторгуев.

«При этом вы выступаете на больших концертах», — подметил Красовский.

«Выступают все, а мы среди них. На правительственных праздниках, конечно, участвуют все. Весь бомонд. Я с президентом встречался раза три. Один раз пили чай после концерта в Сочи. Анекдоты рассказывали. Я хотел сказать какие-то патриотические слова, а он сказал: «Перестань». Николай Расторгуев

По словам Расторгуева, у него есть некая неловкость во время встреч с Путиным. «Не знаешь, как себя вести. Лучше вести себя, как ведешь. Быть самим собой», — заметил Николай Расторгуев.

Напомним, что Николай Расторгуев – лидер группы «Любэ». Эта музыкальная команда, как считается, одна из любимых президента России Владимира Путина.

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