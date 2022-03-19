«Случилось так»: стало известно, почему Леонтьев уехал из России

Несколько дней назад стало известно, что Валерий Леонтьев, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, спешно уехал из России. Артист направился в США. В Сети сразу появились самые разнообразные слухи, которые поспешил развеять его концертный директор Борис Чигирев.

«Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет. Когда-никогда появлялись какие-то съемки и какой-то концерт выпадал, Валерий Яковлевич приезжал сюда ради этих съемок или ради концерта. Он не сидит в Москве или России», — цитирует Чигирева «Звездач».

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Добавим, ранее стало известно, что в Майами у Леонтьева есть два особняка и даже яхта. Кроме того, артист владеет виллой в Испании и шикарной квартирой в Москве. Примечательно, что вся недвижимость записана на его жену Людмилу.

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