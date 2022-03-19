Подключили к аппарату: беременная сестра Фриске перед родами оказалась в больнице

Наталья Фриске, сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, ждет первенца. 35-летняя будущая мама уже на последних сроках беременности и готовится ко встрече с дочкой.

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Накануне в своем микроблоге Наталья напугала подписчиков снимком из больницы. Ее подключили к аппарату. Но оказалось, что волноваться не о чем, это стандартное исследование сердечных ритмов малыша в утробе матери. Сама Фриске написала:

«Сегодня очередное ктг. Осталось совсем немножко. И если честно, с каждым днем все сложнее. Но я уже представляю, как я возьму ее первый раз на руки, как поцелую, как вдохну ее сладкий запах родной. Уже не терпится. Но я не тороплю ее, хочу, чтобы она выбрала себе дату когда она появится».

Напомним, растить дочку Фриске будет одна. На расспросы поклонников о том, замужем ли она и кто отец ее ребенка, Наталья Фриске ответила отрицательно: «Нет, не замужем, и больше не хочу туда». Называть отца будущего малыша девушка не стала.

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