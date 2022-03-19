В забвении, нищете и голоде: как жила перед смертью тяжелобольная актриса Наталья Назарова

Звезда советского кинематографа Наталья Назарова, сыгравшая в таких фильмах, как «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино», ушла из жизни 17 марта. Ей было 72 года, она тяжело болела и доживала старость в нищете и забвении.

Актриса служила в МХТ им.Чехова, переживала зенит своей карьеры, когда в 1989 году на нее на улице напал неизвестный и ударил по голове. Звезда сцены и экрана год пролежала в больнице, но избежать последствий не удалось – у нее из-за черепно-мозговой травмы развилась шизофрения. Из театра ее уволили, и с тех пор она оказалась невостребованной.

Дальнейшая жизнь Назаровой сложилась печально. Она вместе со старушкой-матерью стала жить в однушке на отшибе, выживали как могли – на ее пенсию по инвалидности и мамину зарплату.

«Боролись с горем в одиночку. Жили на ее зарплату да мое пособие по инвалидности. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки», — цитирует одно из последних прижизненных интервью актрисы «Комсомольская правда».

Оставшись одна, Назарова превратилась в затворницу, а когда есть было совсем нечего, ходила просить милостыню. О смерти Назаровой сообщил Союз кинематографистов России.

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