Умерла звезда «Любимой женщины механика Гаврилова» Наталья Назарова

Актрисе с трагической судьбой было 72 года.

17 марта скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса Наталья Назарова. Звезде советского кино было 72 года.

«Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности», — говорится в некрологе на сайте Союза кинематографистов РФ.

Будучи выпускницей Школы-студии МХАТ, актриса много лет служила в МХТ имени Чехова, запомнившись зрителям яркими ролями. В кино она тоже оставила глубокий след. Лучшие ее фильмы — «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977), «Молодая жена» (1978), «Старый новый год» (1980), «Последний побег» (1980), «Мисс миллионерша» (1988). А небольшая роль подруги главной героини в картине «Любимая женщина механика Гаврилова» (1981) стала настоящей визитной карточкой актрисы.

К сожалению, уже в 1989 году Наталья Ивановна была вынуждена оставить карьеру актрисы по состоянию здоровья — в переулке на нее напал неизвестный и ударил по голове, после чего у женщины стали наблюдаться психические отклонения. Артистка была уволена из театра и следующие 30 лет жила достаточно бедно и без всякого звездного шлейфа.

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