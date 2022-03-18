«Свободу Анне Делви!»: в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная героине фильма «Изобретая Анну»

Поклонники аферистки из России, о которой сняли сериал, нарисовали картины о девушке.

На днях в Нью-Йорке организовали выставку под названием Free Anna Delvey! («Свободу Анне Делви!»). Мероприятие посвящено аферистке из России Анне Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви.

Анну Сорокину освободили из-под стражи. Мошенницу готовят к депортации в Германию, где Анна жила до переезда в США. Ранее Netflix снял сериал об истории Анны Делви. А теперь поклонники киноленты и самой Анны Сорокиной организовали выставку в поддержку девушки.

«Мы хотим показать, что арт-сообщество ее поддерживает. Особенно женщины внутри этого сообщества понимают, что происходит. Многие люди, а особенно женщины, знают, что порой обман становится единственным способом пробиться», — передает слова куратора проекта Альфредо Мартинеса Daily Beast.

Некоторые из поклонников видят в действиях Анны Сорокиной феминистские убеждения.

«Она использовала мужчин для достижения своих целей, и это в мире искусства, где как раз мужчины и доминируют. Это очень по-нью-йоркски», — добавила одна из художниц Рина О, чьи работы представлены на выставке.

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