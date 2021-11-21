Аферистка-суперзвезда: как дочь шофера из Домодедово отбирала у богачей в США их миллионы

Экс-россиянка отсидела крохотный срок и пишет книгу о себе. А Netflix снимает о ней сериал.

В феврале 2021 года в США из тюрьмы вышла Анна Сорокина, также известная как Анна Делви. Она прославилась в 2018 году благодаря публикациям в New York Magazine о том, как под видом богатой наследницы затесалась в высшее общество Нью-Йорка и заставила друзей оплачивать ее роскошный образ жизни.

Конечно, стриминговый сервис Netflix тут же заинтересовался историей и выкупил права на экранизацию у журнала — когда еще встретишь в эпоху повсеместного цифрового контроля и надзора Большого брата виртуозную аферистку, возможно, превзошедшую даже Остапа Бендера?

Аня Сорокина родилась в подмосковном Домодедово в 1991 году, ее папа был шофером, но в 2007 году семья улетела в стабильную в Германию — в городок Эшвайлер в 60 километрах от Кельна, где Анна и окончила среднюю школу.

Получив немецкое гражданство, Сорокина полетела учиться в легендарном колледже Central Saint Martins в Лондоне, а затем жила какое-то время в Париже, после чего решила покорить Голливуд. В буквальном смысле. В 2016 году взяла денег у родителей, села на самолет и отправилась в Нью-Йорк, где заселилась в новый бутик-отель 11 Howard в элитном районе Сохо — оттуда все и началось.

Взяв псевдоним Делви, русская гражданка Германии выдумала, что владеет наследством в €60 млн (4,3 млрд рублей), которое находится в трастовом фонде, созданном в Европе на ее имя. При этом ее папа в Германии поначалу работал дальнобойщиком, а потом, скопив сумму, открыл компанию по обслуживанию отопительно-охладительного оборудования.

Ладно богема, Анна убедила в уникальном приданом и банковских работников! По поддельным финансовым документам, якобы подтверждающем наличие активов, она получила временный овердрафт (возможность тратить кредитку) в американском City National Bank на $100 тысяч, после чего и начала сорить деньгами.

Метод Анны

Что важнее всего в пропитанном фальшью элитарном обществе? Конечно, репутация. Точнее — то, что за нее выдавать. Костюмы, манеры, знакомства и умение попасть на закрытую вечеринку толстосумов — это одно. Но вот сконструировать репутацию, которая будет опережать персону и работать на нее, как зачетка на студента, — совсем другое.

Делви удалось выгрузить вагоны лапши на уши и мешки пыли в глаза наивным, но богатым американцам. Не пойми с чего (видимо, только по инстаграму судили) ее начали считать то ли дочкой немецкого миллиардера, то ли наследницей русского нефтяного магната.

Без работы, без дохода, без профессии Анна умудрялась организовывать вечеринки с селебрити за чужой счет, бронировать номера в дорогих отелях, летать частными самолетами, скупала бесчисленные брендовые вещи и оставлять баснословные чаевые обслуживающему персоналу (портье в гостиницах чуть ли не дрались за право нести чемоданы за гарантированную сотню долларов).

Быстро приобретенных в высшем свете друзей просила о незначительных одолжениях: прислать за ней в аэропорт оплаченное такси, заплатить за совместный ланч, пустить пожить на пару дней или одолжить пару-тройку тысяч долларов.

Никого это не смущало: во-первых, суммы не баснословные, а, во-вторых, все считали, мол, у Анны столько дел и денег, что о подобных мелочах она просто забывает. Вместе с тем Делви активно искала инвесторов для проекта мечты: собиралась превратить особняк на Манхэттене в ночной клуб, модный бар и галерею современного искусства одновременно.

Одна из подруг Анны (впоследствии свидетельница на суде), фоторедактор журнала Vanity Fair, вспоминала, как Делви попросила ее забронировать номер в люксовом марроканском отеле в Марракеше стоимостью $7 тысяч (498 тысяч рублей) за ночь с бассейном и личным слугой. Вместе они неплохо отдохнули. Но при выезде кредитка Анны «не сработала», в итоге подруга заплатила порядка $62 тысячи (4,2 млн рублей) за шесть дней совместного досуга.

Заигравшись «по мелочам», бизнесвумен не справилась с аппетитами и в конце концов от подделки чековых документов на покупку шмоток и акций «отдых за счет друга» перешла к крупным ставкам: подделала документы и пыталась взять кредит в $22 млн (1,5 млрд рублей) для своего несуществующего трастового фонда. На том и попалась.

А еще заявление в прокуратуру поступило из компании Blade, через которую знаменитости фрахтуют чартерные рейсы. Делви зачем-то летала через них в Омаху (штат Небраска) на ежегодное собрание акционеров конгломерата Berkshire Hathaway, возглавляемого легендарным инвестором Уорреном Баффетом. Полет обошелся в $35 тысяч (2,4 млн рублей), которые Анна не вернула. Тревогу забила главный бухгалтер Кэтлин Маккормик.

В мае 2019 году нью-йоркский суд признал Анну Делви виновной по восьми эпизодам мошенничества в 2016-2017 годах и приговорил к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения через четыре года. Освободиться Сорокиной удалось даже раньше — в начале текущего года. Манхэттенская прокуратура официально вменяла ей хищение $275 тысяч (19,5 млн рублей). Вернула ли Делви $200 тысяч (14,2 млн рублей) компенсации и $24 тысячи (1,7 млн рублей) штрафа, назначенных к выплате судом, неизвестно. После суда Анну предписали депортировать в Германию.

«Преступления окупаются»

При всем уважении сложно назвать Анну сногсшибательной красоткой. Про таких скорее говорят «в тихом омуте черти водятся». Может, это только на суде она предстала без боевого раскраса и застегнутой на все пуговицы, чтобы выглядеть максимально раскаявшейся (натурально плакала во время процесса).

Может, Сорокина владеет другими способами обольщения и обаяния — более искусными, нежели эффект от внешности. Но на американцев, которых при всей любви к Михаилу Задорнову, сложно назвать тупыми, Анна производила магнетическое воздействие.

В сериале Netflix мошенницу сыграет Джулия Гарнер, которая блестяще перевоплощается в кротких инфернальных злодеек («Озарк», «Американцы») — возможно, это лучший кастинг на роль Анны Делви.

Никто не захотел убить Делви-Сорокину, расквитаться с ней или упечь за решетку на подольше. Да и в обществе такую историю скорее воспринимают как современное робингудство: слегка пощипать американских толстосумов, которые держат за глотку железной рукой капитализма весь остальной мир, это и не совсем преступление. Так, связанная с деньгами невинная шалость.

Видимо, ощущая это, Сорокина в соцсетях и называла Нью-Йорк «беззаконным». Не стесняется аферистка рассказывать про махинации во всех подробностях, а в интервью BBC даже отметила, что «преступления в некотором роде окупаются».

— Сейчас я работаю над книгой о своей жизни, — призналась Сорокина-Делви. — А еще я снимаю на камеру все, что делаю сейчас, и позже буду думать, как это применить. Так я собираюсь контролировать информацию, которая появляется обо мне. Так много людей, насколько мне известно, пытаются рассказать мою историю, поэтому я решила сделать это сама.

Выход сериала «Изобретая Анну» запланирован на платформе Netflix на 2022 год. Параллельно с этим проектом телеканал HBO разрабатывает собственный проект о Делви по сценарию Лины Данем («Однажды в Голливуде»).

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