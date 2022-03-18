«С днем рождения, моя любовь!»: Анастасия Костенко назвала лучшие качества мужа-именинника

Жена Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — обратилась с трогательными словами к мужу в его день рождения.

Костенко рассказала, почему не представляет жизни без Тарасова:

«С днем рождения, моя любовь! Я часто тебе говорю, какой ты замечательный человек, муж и отец, как я счастлива с тобой и как ценю тебя. Каждый день я думаю о тебе и улыбаюсь до ушей, когда я вижу плоды нашей любви».

Также многодетная мамочка призналась в своем микроблоге, как важна для нее поддержка футболиста.

«Самое забавное — это видеть, как проскальзывает твоя мимика в наших детях. С таким папой у них ничего не остается, кроме как расти в гармонии и взаимной родительской любви. Я обожаю наши душевные разговоры, обсуждение планов и всегда готова их поддержать. Будь счастлив и здоров, мой дорогой. Ты всегда можешь на меня рассчитывать, как и я на тебя, и пусть так будет всегда», — отметила Костенко.

«Спасибо тебе за то, что ты направляешь меня и заботишься о нашем будущем и нашей настоящей жизни. Я люблю тебя и желаю, чтобы все твои смелые идеи реализовались», — резюмировала модель.

Дмитрий Тарасов поблагодарил мать своих детей за поздравление в комментариях под постом.

«Спасибо, любимая!» — ответил Анастасии ее именинник.

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