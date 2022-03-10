Прогулка в окрестностях Ричмонда: Бергюзар Корель прижала к себе малютку Лейлу в бомбере под фламинго

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» нашла удивительный тихий уголок недалеко от Лондона с оранжереей и кафе.

В своем микроблоге Бергюзар Корель поделилась свежим снимком с малюткой-дочкой Лейлой. Судя по геолокации, актриса из турецкого сериала «1001 ночь» провела уикенд с семьей в окрестностях Ричмонда. Это удивительный тихий уголок недалеко от Лондона, созданный специально для тех, кто иногда хочет вырваться из суеты и побывать поближе к природе. Здесь есть и оранжерея, и кафе, а также дивный сад.

На свежем снимке Бергюзар позировала в оливковой ветровке-плаще с дочкой Лейлой на руках. Свою малышку актриса повернула спиной к камере, чтобы поклонники не смогли рассмотреть ее личико. Малютку Лейлу жена Халита Эргенча нарядила в бомбер под фламинго, вязаную шапочку с ушками и розовые брючки из бархатной ткани, а также носочки.

«Я думаю, что одевать девочек во все розовое — это уж слишком. Но и во все темное — черное или серое на свой вкус — тоже перебор: уж очень прогрессивно. Неважно, будь ты в душе принцессой или ковбоем, путешественницей или балериной, ты обязательно найдешь свой любимый цвет — оттенок мечты и свободы! Самый красивый цвет», — отметила Бергюзар.

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