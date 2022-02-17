«Не удивлюсь, если у Щербаковой найдут в пробе боевых глистов»: Добровинский — о травле фигуристок

Как считает адвокат, расслабляться в сложившейся ситуации россиянкам не стоит.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на выступление российских фигуристок на Олимпиаде в китайском Пекине.

«Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня — платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается — впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред». Александр Добровинский

Как сказал Добровинский, давление на нашу страну в самое ближайшее время только продолжится. «Не удивлюсь, если через пару-тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», — заявил Добровинский.

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде допустила несколько грубых ошибок. В итоге она заняла только четвертое место. Золото — у Анны Щербаковой, серебро — у Александры Трусовой.

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