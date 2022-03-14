Джокер Navai признался, как нарушил правила шоу «Маска»

Певец Наваи Бакиров скрывался в костюме Джокера в популярном шоу НТВ «Маска». Артисту пришлось покинуть проект в минувшее воскресенье.

Участвовать в «Маске» ему понравилось. Однако правила проекта певцу все же пришлось нарушить.

«Для меня очень важно было петь то, что нравится именно мне. Потом я решил спеть нашу песню «Птичка», но по правилам проекта нельзя было исполнять собственные композиции. Но я решил, что правила нужны для того, чтобы их нарушать!» — заявил Бакиров «СтарХиту».

Напомним, в каждом выпуске на сцену выходят участники в ростовых костюмах, рассказывают несколько фактов о себе и исполняют песни своими реальными голосами. По итогу выпуска определяются номинанты. Один из них в конце программы снимает маску и раскрывает свою личность.

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