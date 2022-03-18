«Давно запланированная»: внук Пугачевой покинул Москву

Никита Пресняков похвастался, что нашел атмосферу по своему характеру.

Многие звезды с конца февраля покинули страну. За границей обустроились на неопределенный срок Рената Литвинова, Ксения Собчак, Иван Ургант и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Внук Пугачевой Никита Пресняков тоже решил уехать из Москвы, правда, не за рубеж, а на юг России. Музыкант отправился с женой и большой компанией друзей в Сочи. Артист признается – здесь ему нравится.

«Давно запланированная Сочифорния. Блин, как я люблю Сочи. Ну понятное дело я бордер и скейтер, но тут атмосфера и вайб прям мой», — признался внук Пугачевой.

Пресняков добавил, что мечтал о такой поездке с детства. Первым делом по приезде в Сочи внук Пугачевой отправился с товарищами в ресторан.

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