С детства всех поправляла: Туктамышева рассказала, как на самом деле нужно произносить ее фамилию

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию, одиночница Елизавета Туктамышева рассказала, как на самом деле нужно произносить ее фамилию. Оказалось, она сама с детства усвоила ее неправильно.

«Вообще ТуктамЫшева, если брать, как сложилась исторически моя фамилия. Но маме почему-то не понравилось это ударение, и она решила, что я буду ТуктАмышева. И она внушила мне это в детстве, и я всех поправляла. А оказалось, что многие-то были правы по сути.

Сейчас кто как хочет, так меня и называет. Мне не режет слух, я уже привыкла к разным версиям своей фамилии. Просто Лиза, короче!», — поведала звезда льда в беседе со спортивными комментаторами на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Особенно забавно с ее фамилией ошибаются зарубежные дикторы, особенно в Азии. Туктамышева даже пожалела их, ведь им приходится очень нелегко. И к таким казусам она давно относится снисходительно.

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