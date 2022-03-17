Уехавшей в Париж Ренате Литвиновой срочно нашли замену в театре

В связи с событиями на Украине режиссер Рената Литвинова срочно улетела в Париж вместе со своей подругой Земфирой. Во Франции у девушек имеется шикарная двухуровневая квартира, окна которой выходят на бульвар Бон-Нувель.

Если многие уехавшие звезды уверяют, что улетели из России в отпуск, то Литвинова, похоже, надолго задержится в Европе. В МХТ им. Чехова вынуждены отменять спектакли с участием дивы.

Сначала 14 марта слетел «Северный ветер», теперь 22-го — «Свидетель обвинения». Художественный руководитель театра Константин хабенский пока сам сыграет роль Литвиновой. Позже этот вопрос будет решаться.

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