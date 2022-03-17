«Элитка» в Москве и особняки в Ялте: недвижимость Софии Ротару в России

Уроженка Украины София Ротару заработала огромные деньги, выступая в России. Однако в последнее время артистка негативно высказывается в отношении нашей страны и даже призывает к агрессии против наших соотечественников.

Журналисты выяснили, что в одно время Ротару даже собиралась переезжать в Москву и приобрела здесь элитную недвижимость. Там сделали ремонт, и певица останавливалась в этой квартире, когда прилетала выступать.

Ремонтом руководил сын звезды. Квартиру одно время собирались продать, но коллеги звезды говорят — так и не сделали этого.

Также у Ротару была квартира в Ялте на улице Гоголя площадью 178 кв. м. Однако после присоединения полуострова к России певица квадратные метры продала. А вот дом и гостиницу в Ялте никто не купил, так как за них просили очень большие деньги.

Дом у Ротару в пригороде Ялты — поселке Никита. Это целый особняк — его террасы спускаются к самому морю, неподалеку ботанический сад. А в центре Ялты у Софии Михайловны гостиница — бутик-отель Villa Sofia певица открыла его в 2008-м году.

Сначала просили за него 25 млн. евро — покупателей не было, потом 22, потом 20 миллионов… Никто не берет за такие бешеные деньги элитный отель, пишет «Комсомольская правда».